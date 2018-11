Erste Durchführung von WinterFit der Männerriege Oeschgen

Die Männerriege Oeschgen, unter der Leitung von unserem Technischen Leiter Herbert Meier, führt zu ersten Mal das vom STV erstellte WinterFit Trainings-Programm durch. Die Turn Übungen sind an Teilnehmer, im Alter von 40 bis 99 Jährig, die sich über den Winter fit halten möchten, gerichtet. Die Übungen enthalten Kraft, Ausdauer, Kondition, Koordination, Games u.s.w. Das tolle daran ist das jeder Teilnehmer seinen Leistungsstandart selber bestimmen kann. Jeder macht so viel wie er kann und behindert so seine Mitturner in keiner Weise. Letzten Dienstag wurde die dritte Runde bestritten und der Turnleiter Kurt Schnetzler freute sich sehr, das zwei ehemalige Turner zum WinterFit erscheinen. Richi und Willi hatten sich zusammen entschlossen das Training zu besuchen. Es wurde verbissen gekämpft, der Schreibende ist überzeugt dass der eine oder andere ein kleines bisschen Muskelkater am darauffolgenden Tag hatte. Schön war es trotzdem. Das WinterFit Training der Männerriege Oeschgen findet grundsätzlich jeden Dienstag um 20:15 Uhr in der Turnhalle Oeschgen. Die Schwerpunkte und ob die der Trainings durchgeführt werden - werden jeweils in der NFZ am Donnerstag in der Rubrik Gemeinden veröffentlicht. Neuturner sind herzlich Wilkommen. Auskunft erteilt unser Technische Leiter Herbert Meier unter Tel. 062 875 73 22 oder E-Mail turnleiter.mroeschgen@gmail.com.