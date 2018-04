Es tat sich wirklich etwas auf der Turbenbühne in diesem Jahr.

"MORD ON BACKSTAGE" - mit diesem lustigen Drama lockten die Schauspielerinnen und Schauspieler der Bellacher-Theatergruppe auch dieses Jahr wieder die Theaterfreunde in Scharen in den Turbensaal.

Die Zuschauer wurden ganz in die Theaterwelt entführt. Sie kamen in den einzigartigen Genuss, detailliert, mitzuerleben, wie ein Theaterstück entsteht.

Im "Zeitraffer" konnten die Besucher von Beginn weg, der ersten Probe bis zum Schluss, der Premiere dabei sein.

Auch zu den diesjährigen Aufführungen liessen sich die Leute um Präsident Martin Pürro nicht lumpen. Das Deko-Team leistete erneut ganze Arbeit. Man erhielt von Anfang an das Gefühl, dass man in ein Theater eintritt und konnte beinahe den Geruch der Bretter, die die Welt bedeuten, riechen.

Bereits an der Kasse wie auch danach im Saal, wurden die Besucher von perfekt gestilten "Angestellten" begrüsst. Das Ambiente war ganz auf Theateratmosphäre abgestimmt und als Bijou stachen die beiden Kronleuchter ins Auge, welche die Theaterstimmung noch mehr erhöhten.

Die zweigeteilte Bühne sollte den Zuschauerinnen und Zuschauern sowohl das Backstage (den für Zuschauer nicht zugänglichen Bereich hinter der Bühne) wie auch die echte Bühne nahe bringen, was auch in eindrücklicher Weise gelang.

Die Vorführungen hielten was sie, im Vorfeld, versprochen hatten. Auch in diesem Jahr erfüllte das Team um Regisseurin Lotti Flury voll die Erwartungen. Wenn auch das Stück, teilweise, nicht immer ganz einfach zu verstehen war, gelang es ihnen trotzdem das Publikum zu faszinieren und in ihren Bann zu ziehen.

Ob der etwas vergeistigte Regisseur, welcher in seiner eigenen Welt lebte oder das Dienstmädchen Gwyneth, welches ebenfalls ein wenig schräg rüberkam bis hin zu den Ehepaaren Hatherstone-Forthescew und Pickenham alle zeigten eine ausgezeichnete schauspielerische Leistung. Aber auch die ewig rauchende Souffleurin und der stückeschreibende Kommissar oder der "mordende" Beleuchter gingen voll in ihren Rollen auf und verstanden es, das Publikum zu faszinieren.

Besonders vorzuheben ist dabei, dass fast alle Schauspieler in zwei verschiedene Rollen schlüpfen mussten. Auf der einen Seite, verkörperten sie, im Backstage, die Leute von der Strasse mit all ihren privaten und anderen Problemen. Auf der anderen Seite mussten sie, in die von ihnen gespielten Figuren auf der Bühne schlüpfen. Hinzu kam noch das "Switchen" von der Mundartsprache in die völlig danebenliegende "Shakespearesprache" wie sie vom Regisseur betitelt wurde. Diese Herausforderungen wurden von allen Mitspielenden ausgezeichnet bewältigt.

Als absoluter Höhepunkt durften, im dritten Akt, die Schauspielerinnen und -spieler in den nostalgischen Kostümen bewundert werden.

Die Ah's und Oh's, sowie der Applaus aus dem Publikum, nachdem der Vorhang aufgegangen war, bezeugten, dass die Wirkung auf das Publikum, die bezweckte Wirkung erzielt hatten.

Auch wenn für einmal auf der Turbenbühne kein Schwank in der üblichen Form gespielt wurde, zeigten doch die Reaktionen aus dem Publikum, dass auch die etwas andere Art begeistern konnte.

Man darf heute schon gespannt sein, was sich die Theatergruppe Turbenbühne Bellach im nächsten Jahr wieder einfallen lässt.