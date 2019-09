Bei überraschend schönem Wetter versammelten sich am 1. September gut hundert Personen zum Erntedankgottesdienst auf der Mumpfer Fluh in Obermumpf. Dazu hatte die Christkatholische Kirchgemeinde Obermumpf/Wallbach eingeladen. Der Musikverein Obermumpf umrahmte den schlichten, aber eindrücklichen Gottesdienst mit festlicher Blasmusik, welche bei Jung und Alt auf schönen Anklang stiess. Der Altar war mit Erntegaben geschmückt, was die Mahlfeier mit offener Kommunion sehr zur Geltung brachte. Pfarrer Simon Huber ging in seiner Predigt auf ein Rezept für Maikäfersuppe aus dem Jahr 1844 ein („schwächlichen Personen und Reconvalescenten sehr zu empfehlen“), indem er darauf hinwies, dass die Menschen von alters her von den lokalen Früchten und Erträgen lebten, was in der heutigen Zeit wieder neue Bedeutung gewänne. Aber danken solle man nicht nur für das, was aus sich selber wächst und Frucht trägt, sondern auch für die Fähigkeit des Menschen, seine Kräfte anstrengen zu können und zu dürfen, die zu einem guten Ertrag ja entscheidend beitragen. Das gelte nicht zuletzt für immaterielle Werte wie Frieden, Versöhnung und Mitgefühl, die einem nicht ohne eigenes Zutun in den Schoss fielen. An der anschliessenden offenen Kommunion mit Landbrot und Traubensaft nahmen die Allermeisten teil. Sie zeigten damit, dass das Danken für Ernte und Ertrag in der freien Natur einem allgemein-menschlichen Bedürfnis entspricht und – Gott sei es gedankt – konfessionelle Grenzen mit Leichtigkeit überspringt. Bei der hohen musikalischen Qualität verwunderte es nicht, dass die Festgemeinde auf einer Zugabe bestand, was der Musikverein gerne erfüllte. Bei Gegrilltem und später Kaffee und Kuchen klang der schöne Tag dann aus. Es wäre nicht verwunderlich, wenn man sich im nächsten Jahr wieder auf der Fluh trifft, um damit zu Erntedank eine neue Tradition zu begründen…