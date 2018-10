Volkstänze in der Kirche

Etwas Lüpfiges erklang von der Empore, als der Pfarreileiter mit den Ministranten in der Kirche einzog. Diese Melodie wiederholte der Organist Simon Häfeli nach der Begrüssung nochmals und die Trachtengruppe tanzte dazu den Eröffnungstanz Galopp Ursin. Passend zum Thema „Dank und Bewegung“ folgten die Predig, verschiedene Dankeslieder und weitere Tänze wie Gioa Lea und Walzer us der Rosenzyt. Auch diese beiden Aufführungen in der Kirche wurden von der Orgel begleitet, was in diesem Jahr eine Premiere war, herzlichen Dank Simon ! Die schön geschmückte Kirche mit Gärtengemüse, Obst und Kürbis umrahmt von bunten Herbstastern erinnert uns an die reichhaltige Ernte.

Nach der Feier wurden die Besucher zum Apero mit selbstgebackenem Zopf, Brot und frischgepressten Süssmost verwöhnt.