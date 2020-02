Ermuntern Sie Ihre Kinder, Sport zu treiben

Sport ist sowohl für den Körper als auch den Geist gut und wird zudem auch in jedem Alter betrieben. Ihr Kind bereits während der Kindheit an Sport zu gewöhnen, ist vermutlich die beste Therapie, um gut heranzuwachsen.

Warum Sport für den Körper gut ist?

Heutzutage nimmt die Zahl der Erkrankungen, die sich aus dem sitzenden Lebensstil und schlechten Essgewohnheiten ableiten, zu. Wie können Sie als Elternteil nun diesen Trend umkehren? Man muss Wert auf eine ausgewogene Ernährung und dann Sport legen, um gesund zu bleiben. Die Kindheit ist die beste Zeit, um Sportgewohnheiten zu schaffen, welche die Fettleibigkeit und verschiedene Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes bekämpfen. Ärzten zufolge ist ein Kind, das bereits in seinen ersten Lebensjahren übergewichtig ist, mit höherer Wahrscheinlichkeit als Erwachsener übergewichtig, und es leidet an den daraus resultierenden Krankheiten.

Aber dank des Sports gibt es weitere Vorteile für Ihr Kind, weil er die Beweglichkeit der Beine, der Arme und des Rückens sowie Koordination und Balance verbessert. Sport ermöglicht es Kindern auch, sich agiler zu fühlen und er fördert ein allgemeines Wohlbefinden. Sport hilft Kindern, ihre Körperbewegungen besser zu koordinieren und das ist gut für das Herz. All diese physischen Vorteile führen dazu, dass die Kinder lernen, sich selbst und ihren eigenen Körper stärker zu schätzen. Sport bietet klare Vorteile für den Körper, aber es gibt andere positive psychologische Aspekte, die ihnen helfen, sich gut zu entwickeln.

Warum Sport für den Geist gut ist?

Sport trägt dazu bei, Teamgeist zu vermitteln und fördert die Integration in eine Gruppe. Darüber hinaus hilft körperliche Aktivität dem Kind, Regeln zu verinnerlichen, die über jene hinausgehen, die in Familie oder Schule vermittelt wurden. Eine sportliche Aktivität zeigt Grenzen auf und definiert klar die Folgen der Nichteinhaltung. Mit der Entwicklung der Aktivität und der Integration in die Gruppe kann das Kind somit schrittweise sein Verantwortungsbewusstsein weiter ausbilden. In einem bestimmten Altersband kann die Akzeptanz von Autorität ein echtes Problem sein. Bei sportlichen Aktivitäten ist der Trainer eine anerkannte Autorität, weil die Kinder wissen, dass er derjenige ist, der am besten in der Lage ist, sie zu unterrichten, zu fördern und zu beraten. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, um die Energie vieler Kinder zu kanalisieren, die dann eher in der Lage sind, tagtägliche Aktivitäten ausgeglichener anzugehen.

Die Vorteile von Sport sind wichtig und nicht zuletzt, weil er die kognitiven Funktionen verbessert. Regelmäßige Bewegung ist gut für Stimmung, Gedächtnis und Auffassungsgabe. Darüber hinaus stimuliert er die Produktion von Endorphinen. Ihr Kind wird glücklicher sein, also gibt es keinen Grund, es davon abzuhalten! Um es noch mehr zu motivieren, statten Sie das Kind mit der richtigen Ausrüstung aus.

Wie bereiten Sie Ihr Kind auf eine sportliche Aktivität vor?

Zuallererst können Sie Ihrem Kind helfen, eine Sportart zu finden, an der es Spaß hat, die es genießt und wahrscheinlich weitermachen wird. Natürlich werden Sie eine Aktivität bevorzugen, die an seine Entwicklung angepasst ist. Zum Beispiel ist Gewichtheben nicht für ein 7-jähriges Kind geeignet, sondern eher Radfahren, Schwimmen oder Fußball. Sobald Sie eine angemessene sportliche Aktivität nach seinem Geschmack ausgewählt haben, müssen Sie das Kind nur noch mit der richtigen Kleidung und Zubehör ausstatten. Diese müssen bequem, aber auch leicht identifizierbar sein. Personalisierte Bekleidungsetiketten sind die beste Möglichkeit, sich zu organisieren und die Verwechslung von ähnlicher Ausrüstung während der Trainingseinheiten zu vermeiden! Sie können auch alle Sachen des Kindes in einem personalisierten Kinder-Rucksack zusammenpacken und schon minimieren Sie die Gefahr, dass es in einem vollen Umkleideraum seine Habseligkeiten mit denen anderer Kinder vertauscht oder gar verliert.

Und um Ihr Kind noch mehr zu motivieren, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Jene Kinder, die regelmäßig ihre Eltern bei physischen Aktivitäten sehen, werden dies auch eher selber tun. Wenn Ihr Kind eine Sportart beginnen möchte, sollten Sie ihm raten, auf seinen Körper zu hören. Körperliche Bewegung soll Gutes tun und darf nicht zu einem Zwang werden, so dass das Vergnügen umso größer ist.

Liebe Eltern, ermutigen Sie Ihr Kind, einen gesunden Geist in einem gesunden Körper zu fördern. Je früher es sich gesunde Gewohnheiten aneignet, desto verantwortungsvoller wird es sich um sein Wohlbefinden kümmern. Und im Alltag wird es respektvoller im Umgang mit anderen und Regeln sein.