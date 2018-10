In der letzten Herbstferienwoche machten sich 25 Kinder im Alter im Kindergarten- und Primarschulalter, begleitet von sechs jugendlichen Gruppenleitern, auf Entdeckungsreise «ins Pyramidenland». Zur biblischen Geschichte von Josef und seinen Brüdern wurden verschiedene Abenteuer bestritten. Nach dem Bestehen des Forscher-Eignungstests galt es Schätze zu suchen und hilfreiche Utensilien zu basteln, ja sogar ein Ritt auf echten Wüstenschiffen stand auf dem Programm. Das Angebot im Pfarrkreis Trimbach der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Olten wurde organsiert von der Sozialdiakonin Cornelia Ingold, die dabei von einem engagierten Leitungsteam bestehend aus drei Winznauerinnen und Pfarrer Andreas Haag tatkräftig unterstützt wurde. Zu erleben, wie die jungen Menschen es genossen haben gemeinsam unterwegs zu sein, sei eine grosse Freude gewesen, so Cornelia Ingold. Es sei in dieser Woche manch neue Freundschaft geschlossen worden und auch alte vertieft. Als Erinnerung wurde gemeinsam ein Bild gestaltet und am abschliessenden Familiengottesdienst feierlich enthüllt. Weitere Fotos der Woche finden Sie auf www.ref-olten.ch wo auch Informationen zu weiteren interessanten Angeboten der Evangelisch-Reformierten Kirche Olten verfügbar sind.