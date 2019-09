Die Musikgesellschaft Matzendorf-Welschenrohr lockte am Sonntag, 8. September 2019 zahlreiche Kinder mit ihren Eltern in den Sternensaal in Matzendorf für das "Märli-Konzert" der ,Bremer Stadtmusikanten'. Die Geschichte wurde von Hanna Ackermann sehr stimmungsvoll und spannend vorgetragen. Die Musikanten umrahmten die Szenen jeweils musikalisch und packten so Gross und Klein. Bereits zum dritten Mal wurde ein "Märli" so aufgeführt.

Anschliessend konnten die Kinder ihren Durst stillen und auch noch einzelne Instrumente vor Ort selber ausprobieren.

Die Musikantinnen und Musikanten bedanken sich für den Besuch und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!