Erfolgreicher Start ins Jubiläumsjahr

Die Landfrauen Stüsslingen-Rohr feiern dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Bereits im März hatten die Mitglieder darauf angestossen. Erfreulicherweise haben wir mit Marie Lochmann aus Rohr noch eine Landfrau, die bereits seit der Gründung des Vereins dabei ist. Solche treue Mitglieder findet man nicht überall! Als Zeichen der Wertschätzung, verbunden mit einem grossen Dankeschön für 70 Jahre Treue und Unterstützung, überbrachten ihr zwei Frauen aus dem Vorstand einen schönen Blumenstrauss.

Als nächster grosser Punkt stand unser Jubiläumsbrunch auf dem Jahresprogramm. Dieser fand am 22. April in der MZH in Stüsslingen statt. Viele Stunden Vorbereitung und zahlreiche fleissige Hände trugen dazu bei, dass dies ein toller Anlass wurde! Rund 200 Gäste waren gekommen; verpflegten sich mit ofenfrischem Brot und Zopf, hausgemachten Konfitüren und allem, was zu einem reichhaltigen „Buurezmorge“ dazugehört. So auch Speck und Spiegeleier und 40 kg Kartoffeln, welche von fleissigen „Landfrauenbienen“ eigenhändig zu frischer Rösti verarbeitet wurden…! Leider mussten die Gäste dann auch beim Röstistand zwischenzeitlich Wartezeiten in Kauf nehmen, da man schlicht nicht mehr Kapazität hatte…doch hatte es von allem genug, am Ende waren alle „satt“. In der schön geschmückten Halle gab es auch noch Tiere zu bestaunen; was vor Allem die jüngsten Gäste faszinierte. Neben einem Gehege mit Kaninchen und deren Jungtiere waren auch eine Henne und ein Hahn ausgestellt, wobei der Hahn stets für ein wenig „Hintergrundmusik“ sorgte. Und so ganz nebenbei durften die Stüsslinger sogar die neue Bestuhlung der MZH einweihen!

Nun gehört unser Brunch bereits der Vergangenheit an; es war eine tolle Erfahrung. Verbunden mit viel Arbeit aber auch mit viel Freude. Herzlichen Dank nochmals allen Besuchern und allen, die zu diesem gelungenen Anlass beigetragen haben!