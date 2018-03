Zwei weitere Trainer des FC Frenkendorf erwerben das Trainerdiplom

Mit Erhan Tunalier (Jun.G) und Servet Zerey (Jun. F) haben zwei weitere Juniorentrainer vom FC Frenkendorf das Trainerdiplom D erworben. Das Diplom D ist insbesondere für die Betreuung von Kindern bis 10 Jahre gedacht und beinhaltet sowohl praktische wie auch theoretische Inhalte, welche intensiv an sechs Tagen durch den Schweizerischen Fussballverband vermittelt und geprüft werden. Im Gegensatz zu anderen Fussballtrainerdiplomen werden beim D-Diplom auch teilweise Kinderteams aus regionalen Vereinen in die Übungseinheiten einbezogen und so ein realistischer Praxisbezug hergestellt.

Der FC Frenkendorf empfiehlt und fördert die Teilnahme seiner Trainer an diesen Kursen und ist stolz, dass fast alle Trainer in Besitz eines Diploms sind. Äusserst positiv sind auch die Rückmeldungen der Trainer, welche begeistert mit viel neuem Wissen und Eindrücke von der Ausbildung zurückkehren.