Der Tennisclub Widi Zuchwil ist erfreut über seine erfolgreiche Tennissaison 2019.

In der Swiss Tennis Interclub Meisterschaft erreichten die Herren 35+ in der 2. Liga überlegen den Gruppensieg. Danach gewann diese Mannschaft auch die beiden Aufstiegs­spiele gegen Old Boys Basel (5:3) und Pratteln (5:4) und durfte somit den angestrebten Aufstieg in die 1. Liga feiern (Foto).

Die Damen 40+ errangen in der 2. Liga ebenfalls den erfreulichen Gruppensieg. Ihr gutes Aufstiegsspiel gegen Biel endete unentschieden 3:3. Wegen des knapp besseren Satz­verhältnisses von 8:7 erreichte Biel die zweite Aufstiegsrunde zur 1. Liga.

Die Herren 55+ erspielten in der 3. Liga wacker kämpfend den 4. Rang in ihrer 5er-Gruppe. Mitmachen, Spielfreude und Kameradschaftspflege kommt für sie vor dem Rang. Dasselbe Motto gilt auch für die an der aktuell noch laufenden Meisterschaft 2019 im Schweiz. Firmen- und Freizeitsport, Regionalverband Solothurn, mitwirkenden Mixed-Mannschaft.

Neumitglieder sind im TC Widi jederzeit herzlich willkommen. Das Beitrittsformular sowie weitere Infos und Fotos sind auf der Homepage www.tcwidi.ch ersichtlich.

Noch geniessen die Clubmitglieder ihr Ballspiel auf der wunderschönen Tennisanlage im Widi-Areal (ehemals Sulzer). Schon blicken aber alle mit Wehmut dem näher rückenden Wegzug von der Anlage entgegen (spätestens Ende 2021). Wie die anderen ansässigen Sportvereine muss auch der Tennisclub das Widi-Areal verlassen, weil die neue Eigentü­merin das von der Gemeinde Zuchwil erworbene Areal umnutzen und überbauen will. Die zurzeit laufende Projektstudie - unter Federführung der Gemeinde Zuchwil - wird auf­zeigen, ob die dem TC Widi zugesicherte «neue Heimat» auf der Tennisanlage der Scin­tilla AG (Bosch) realisierbar ist.

Vorstand TC Widi Zuchwil