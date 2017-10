Einmal pro Jahr muss die Feuerwehr die Einsatzbereitschaft testen. Das kann auch mal am frühen Morgen sein …

«Was ist denn da los?» Am frühen Morgen des 21. Oktober wurden zahlreiche Freienwilerinnen und Freienwiler aus dem Schlaf gerissen. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil fuhren kurz nach halb acht mit Sirenen durch das Dorf. Das Ziel war ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Eichstrasse, aus dem Rauch quoll und Hilferufe ertönten. Schnell war aber auch den Nicht-Eingeweihten, die im Pyjama an ihren Fenstern oder auf den Terrassen standen, klar: Es ist kein Ernstfall. Übungsleiter Daniel Aeschbach erklärt: «Die direkten Nachbarn haben wir am Tag zuvor informiert, damit sie ihre Autos wegstellen konnten, denn die Zufahrt zur Eichstrasse musste für rund eine Stunde gesperrt werden.»

Vier Buben und zwei Bewusstlose gerettet

Rund 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Vier Buben konnten über die Feuerwehrleiter ins Freie klettern. Im Haus trafen die Feuerwehrleute zwei bewusstlose Personen an, die mit der Bahre heraustransportiert wurden. «Ein Fall war besonders anspruchsvoll», so Übungsleiter Daniel Aeschbach: «Eine bewusstlose Person musste mit Atemschutz durch den Rauch hinaus gerettet werden.» Auch der Brand konnte erfolgreich bekämpft werden.

Aeschbach ist rundum zufrieden: «Die ersten Feuerwehrleute waren drei Minuten nach der Alarmauslösung vor Ort. Wir haben sechs Rettungen innert weniger Minuten ausgeführt. Es wurde vorbildlich gearbeitet, die Übung war auf allen Stufen rundum erfüllt.»

Der Eigentümer, KMP Architektur aus Wettingen, hatte das Haus für die Alarmübung zur Verfügung gestellt. Bald wird es abgerissen. Auf dem ganzen Grundstück soll eine grosse Überbauung mit drei Mehrfamilien-, drei Einfamilien- und drei Reihenhäusern entstehen. Fotos: zvg