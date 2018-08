Ab Samstag, 1. September bietet die Rehaklinik Bellikon ein Zusatzangebot für die Bevölkerung an: Ausgewählte Bereiche der Klinik können ab dann auch von der Öffentlichkeit genutzt werden. Wem der Sinn nach Entspannung steht, findet in der Aquazone mit Saunalandschaft diverse Möglichkeiten, um den Alltag für einige Minuten hinter sich zu lassen. Wer lieber aus eigener Anstrengung ins Schwitzen gerät, den erwarten im Medical Training Center 600 m2 Fläche für Fitness-, Kraft- und Herz-/Kreislauf-Training. Davor oder danach bietet sich die Vista Coffee & Lounge mit ihrer Panoramaterrasse für einen kleinen Snack oder eine Erfrischung an.