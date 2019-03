Der letzte Energie-Apéro Aargau in Aarau der Saison 18/19 fand am Dienstag 12. März 2019 im Eniwa Power Inn Restaurant in Buchs statt. Das Thema, die Kosten-Nutzen-Analyse, die die Energiewende mit sich zieht, zog eine Rekordzahl von über 220 Besuchern an. Dazu sprachen Prof. Dr. Anton Gunzinger von der ETH Zürich sowie Prof. Dr. Frank C. Krysiak von der Universität Basel. Als Vertreter der Gastgeberin war Eniwa-CEO Hans-Kaspar Scherrer vor Ort.

Seine Ansätze seien nicht ganz „standardmässig“, meinte Scherrer bei der Begrüssung des ersten Referenten Anton Gunzinger, Autor des Buches „Kraftwerk Schweiz: Ist die Energiewende möglich und was würde sie kosten?“. Mit Grafiken zur Entwicklung der Kosten von Öl zu Photovoltaik und Wärmepumpe, sei es beim Wohnen oder in der Mobilität, gibt es bei seinen Studien nur ein Fazit: Erneuerbare Energien sind günstiger und wertvoller; dies bei gleichbleibendem Wohlstand und technischer Machbarkeit. Gunziger fordert jeden dazu auf zu handeln und nicht auf die Schweizer Politik zu warten, denn diese „stecke gerade in einer vom Rest der Welt losgelösten Wolke“, kurz sie verschlafe die Entwicklung. Er ruft dazu auf, Häuser zu renovieren, Solaranlagen aufs Dach zu setzen und nur noch elektrische Fahrzeuge anzuschaffen. Denn die grössten Einsparungen gelingen beim Energieverbrauch im Wohnen und der Mobilität. Weitere 25 Prozent gehen auf Kosten der Ernährung, was vor allem weniger Fleisch auf dem Tisch heisst.

Mehr Lebensqualität und Sicherheit

Der zweite Redner, Frank C. Krysiak ging auf die Gestaltung der Energiewende ein und wie die Schweiz dabei den grössten Nutzen erzielen kann. Dass die Wende in erneuerbare Energien gerade jetzt stattfindet, ist für Krysiak ebenso klar, wie für seinen Vorredner. Und die Wende findet weltweit statt, allen voran in China, in ganz Asien aber auch in Europa und den USA. Stichworte dazu sind Dekarbonisierung, Diversifizierung der Energieträger, Dezentralisierung (jeder hat seine eigene Solaranlage) aber auch Digitalisierung, das heisst „smarter Verbrauch von Energie“. Energiewenden seien Revolutionen in Zeitlupe sagte Krysiak; die jetzige schreite jedoch, im historischen Kontext betrachtet, erstaunlich schnell voran. Der Nutzen aus seiner Sicht zeigt sich in drei Bereichen: erstens, die Lebensqualität steigt – weniger Lärm, bessere Luft. Zweitens, die Wirtschaftlichkeit verbessert sich, denn erneuerbare Energien sind schon heute in vielen Bereichen günstiger als fossile Energien und die wirtschaftliche Dynamik einer Volkswirtschaft bleibt erhalten. Drittens verschafft die regionale Produktion, die mit den erneuerbaren Energien einhergeht, Sicherheit.

Im Anschluss an den Anlass bei Apéro wurden die Themen rege weiter diskutiert.

