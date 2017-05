Die Energiestrategie 2050 setzt auf Energieeffizienz und die dringend notwendige Integration einheimischer erneuerbarer Energiequellen. An bisherigen Standaktionen monierten vereinzelte Gegner zu Unrecht, die Energiestrategie fördere die Subventionierung und verfälsche damit den Markt. Jedoch das Gegenteil ist der Fall: Bei Annahme des Energiegesetzes wäre die staatliche Unterstützung zeitlich nun befristet. Dies ganz im Gegensatz zum bisherigen Zustand: Die Atomenergie zum Beispiel wird seit Beginn an staatlich unterstützt durch günstigste Finanzierung, zu tiefe Risikoversicherung und Ausklammerung effektiver Kosten wie z.B. Rückbau, Entsorgung und Kosten für die Endlager. Der notwendige Betrag für die Stilllegung und Entsorgung wird laufend nach oben korrigiert. Erfahrungen aus den Nachbarländern zeigen, dass die Stilllegungs- und Entsorgungskosten höher liegen dürften als die 24 Mia CHF, die in den Fonds dafür vorgesehen sind. Nur ein kleiner Teil davon ist im Preis des Atomstroms eingerechnet – den wachsenden Rest haben die Steuerzahler wohl telquel zu übernehmen: Das ist Dauer-Subventionitis ohne Abbruchbedingungen oder simpel eine Planwirtschaft zum Verkauf des teuersten Stroms. Die Energiestrategie 2050 setzt dem ein Ende und ebnet letztlich den Weg zu mehr Marktwirtschaft, indem sie kalkulierbare Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Energiezukunft schafft. Es ist Zeit für ein klares JA zu einem liberalen Weg in der Energiepolitik!