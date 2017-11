Zum Jahresbeginn hatte sich der Vorstand des Schul- und Stufenforums Muri zu einer Änderung des Elternmitwirkungs-Konzeptes entschieden und die drei Stufenforen im Herbst durch stufenübergreifende Elterncafés mit aktuellen Themen zu ersetzen. Verteilt sind diese über das ganze Jahr, teilnehmen können alle Interessierten. Am vergangenen Dienstag mussten zusätzliche Stühle im Mehrzweckraum des Schulhauses Badweiher aufgestellt werden, um den erfreulichen Publikumsandrang zu bewältigen. Mit Familylab-Seminarleiterin und Coach Mirjam Herzog diskutierten die Teilnehmenden engagiert und offen über das Thema «Selbstwertgefühl», seine Relevanz für Lebensqualität und Lebensfreude sowie die Möglichkeiten der Eltern, dieses positiv zu unterstützen und zu stärken.

In den Diskussionsrunden wurde rasch deutlich, wie ähnlich gelagert die Herausforderungen für die Eltern im Erziehungsalltag sind und wie sehr sich manche oder mancher einen Ratgeber, eine Art Rezeptbuch wünschte, welches einem pfannenfertige Lösungen anböte. Rezepte gebe es leider nicht, zu verschieden seien die Situationen, zu individuell die Kinder, hielt Mirjam Herzog fest. Ganz normal und auch erlaubt sei es jedoch, Fehler zu machen. Man solle diese aber gegenüber den Kindern zugeben, die eigene Haltung hinterfragen und nicht in die ständig gleichen Muster verfallen, in denen ganz automatisch Anweisungen wiederholt werden. Für die Teilnehmenden und die Organisatorinnen war es ein spannender und gewinnbringender Abend, konnten doch alle mit neuen Ideen und Impulsen für den Elternalltag den Heimweg antreten.

Schul- und Stufenforum Muri