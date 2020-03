Elternbildungsanlass zum Thema „Erziehen zwischen zwei Kulturen“ der Schule Trimbach

Die Schulsozialarbeit und die Schulleitung Trimbach luden alle interessierten Eltern anfangs März zu einem Elternbildungsanlass ein. Das Thema des Halbtages war „Erziehen zwischen zwei Kulturen“. Die offene Jugendarbeit nahmen die angemeldeten Kinder zur Kinderbetreuung in Empfang und sorgten während des Anlasses für sie.

Mit Jorge Montoya-Romani konnte ein kompetenter Referent für den Morgen gefunden werden, welcher es sehr gut verstand, die Eltern mit Migrationshintergrund mit seinem Vortrag in den Bann zu ziehen. Jorge Montoya, aufgewachsen in Peru und wohnhaft in Zürich, ist als Berater und Elternbildner vielseitig tätig. Seine Erfahrungsberichte stiess auf viel Verständnis, haben doch die anwesenden Eltern ähnliches erlebt. Der Referent verstand es ausgezeichnet, die Eltern in die Diskussion einzubeziehen. Das Fazit des Elternbildungsanlass war: „Erziehen zwischen zwei Kulturen“ heisst, das Beste der neuen Kultur zu entdecken, das Beste seiner Kultur nicht zu vergessen und diese beiden „Schätze“ den eigenen Kindern weitergeben. Die zahlreich anwesenden Eltern haben den informativen und unterhaltsamen Halbtag sehr genossen und konnten viele wertvolle Inputs mitgenommen werden.