Einweihung EVP Kultkabine «Poschtplatz» Lenburg

Medienmitteilung

Rätseln am Postplatz

Vielleicht haben Sie es am jugendfestfreien Lenzburger Feiertag gesehen: Die Kultkabine am Postplatz ist nicht in den Lenzburger Farben blau und weiss, sondern in den Farben blau und gelb geschmückt. Es sind die Parteifarben der Evangelischen Volkspartei. An den Scheiben der ehemaligen Telefonkabine sind sechs Sorten Piktogramme angebracht (wo-von man allerdings eines gar nicht sieht, weil es durchsichtig ist). Es handelt sich dabei um die Werte aus dem neuen Leitbild, das sich die Kantonalpartei auf die Grossratswah-len hin gegeben hat. Unabhängig, nachhaltig, dialogfähig, glaubwürdig, transparent, und hoffnungsvoll sind die Begriffe, welche Passanten den Bildern zuordnen können. Das sind für die EVP wichtige Werte, die sie ausmachen und von anderen Parteien unterscheiden. Im Innern der Kultkabine ist durch die vereinzelt offenen Scheiben ersichtlich, was sie da-runter verstehen. Hinter jedem Piktogramm findet man zudem auch die Lösung, welcher Begriff jeweils bildlich dargestellt ist. Und falls Sie mit Vorstandsmitgliedern oder Kandi-dierenden ins Gespräch kommen möchten, ist das jeweils auch dort möglich. Die Termine werden ebenfalls in der Kabine verkündet und laufend aktualisiert.