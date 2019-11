Einladung zur Einwohnergemeinde Versammlung in Frenkendorf

Einladung zur Einwohnergemeinde-Versammlung

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Sie sind freundlich eingeladen, an der Einwohnergemeinde-Versammlung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20.00 Uhr, im Saal zum Wilden Mann teilzunehmen. Nebst Budget und Finanzplan stehen mit der Schwimmhalle, dem Anschluss unserer Liegenschaften an das Fernwärmenetz der EBL und dem Wilden Mann wichtige und zukunftsweisende Entscheide an. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen unsere Zukunft zu gestalten. Es lohnt sich, dass man da wieder einmal dabei ist. Es hat ja auch eine interessante Traktandenliste.