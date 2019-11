Einfach noch einmal den Herbst mit seiner Farbenpracht am 13.11.2019 in Frenkendorf erleben

Der Herbst in Frenkendorf am 13. November 2019

Man kann sagen, dass wir dieses Jahr, also 2019, wirklich in unserer Gegend einen schönen Herbst erleben können. Die Bilder sollen es dokumentieren, dass es auch so ist. Vor allem, wenn man macht einen Rundgang um den Bienenberg. Also man marschiert los vom Rüttimattquartier in Frenkendorf in Richtung Schillingsrain. Richtig, es hat auch dort noch einen Landwirt mit dem Namen Rupp, wo seine Kühe bei uns als Nachbarn auf der Wiese weiden. Und dann auf schönen Wegen hinauf zum Bienenberg, wo es auch hat das Hotel und Restaurant Bienenberg. Einfach die Pracht von den Farben von den Bäumen, das muss man erlebt haben. Wir hoffen einfach, dass wir mit diesem Bericht, so auch den Bildern, allen können eine Freude bereiten. Die Bilder sollen es verdeutlichen, dass wir wahrlich auch hier in einer schönen Gegend wohnen. Im Moment spüren wir noch nicht das Klima wie jetzt in Australien. Auch nicht wie im Süden von Amerika. Die Brände, einfach schrecklich. Wir waren früher in beiden Gegenden. Heute dürfen wir sagen, ja, doch auch schön, wenn man seine Heimat liebt. Das soll einfach dieser Bericht mit den Bildern allen verdeutlichen.