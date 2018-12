Kurz vor Ladenschluss noch Weihnachtsgeschenke besorgen, hastig gekauft und nie gebraucht. Der popUP Event «Einfach mehr Zeitgeschenk als Weihnachtsstress», welcher am 13. Dezember 2018 von 17:00 bis 19:30 Uhr stattfand, hielt die Passantinnen und Passanten in der Solothurner Altstadt an sich Gedanken zum Weihnachtsshopping und Nachhaltigkeit zu machen. Der kostenlose Event wurde von der Organisation «UP – Umweltplattform»mit einer Gruppe von Freiwilligen realisiert.

Die Vorweihnachtszeit soll besinnlich sein und doch sind viele Menschen im Weihnachtsstress. Für Freunde und Familie muss noch ein Weihnachtsgeschenk her und zwar eines, das sich sehen lässt. Dies ist oft einfacher gesagt als getan. Der popUP Event «Einfach mehr Zeitgeschenk als Weihnachtsstress»stellte die Frage, ob ein hastig gekauftes Weihnachtsgeschenk denn wirklich Freude macht oder ob das nicht auch anders geht. Der Event hielt zum einen Inspirationen zu nachhaltigen Geschenken bereit, ob ein Zeitgeschenk für gemeinsame Stunden oder nette Worte für die Liebsten, zum andern konnten bereits gekaufte Geschenke am «Päckli-Tisch»nachhaltig und ressourcenschonend eingepackt werden. Viele Passantinnen und Passanten blieben trotz Kälte stehen und zeigten sich interessiert.

Hinter der Aktion steht die Organisation Umweltplattform, «UP» genannt, die in verschiedenen Städten der Schweiz durch regelmässige, kreative popUP Veranstaltungen zu nachhaltigem Handeln im Alltag inspiriert. «Einfach mehr Zeitgeschenk als Weihnachtsstress» ist der erste Event in Solothurn, welcher in Zusammenarbeit mit dem Velohauslieferdienst Collectors realisiert wurde.

«Einfach mehr» ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe zum Thema Suffizienz, die ebenfalls in Basel, Davos, La-Chaux-de-Fonds, Locarno und Zürich stattfindet. Im Verlaufe des nächsten Jahres werden sieben weitere popUP-Veranstaltungen in Solothurn rund um das Thema Genügsamkeit aufpoppen.