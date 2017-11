Am 9. November 2017 wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung des Vereins Sprachbrücke Asylsuchende Solothurn die scheidende Präsidentin Helen Wallimann verabschiedet.

Sie hat die Sprachbrücke ab 2014 aufgebaut, die Deutschkurse für Asylsuchende anbietet, die nicht oder nicht mehr an einem vom Kanton organisierten Kurs teilnehmen können. Helen Wallimann hat es ausserordentlich gut verstanden, freiwillige Lehrkräfte für diese Aufgabe zu motivieren, Kontakte zu Behörden und Spendern aufzubauen, so dass der Verein heute personell und finanziell auf solider Basis steht. Im Lauf der vergangenen drei Jahre konnten viele Asylsuchende in einem der Kurse ihre Deutschkenntnisse entscheidend verbessern und wurden motiviert, sich in der neuen Welt zurechtzufinden. Das grosse Engagement von Helen Wallimann sprang auf die beteiligten Lehrkräfte über, was wesentlich zum Erfolg des Unterrichts beiträgt. Helen Wallimann blickt zufrieden, mit ein wenig Stolz, ein wenig Wehmut, aber ohne Bedenken für die Zukunft des Vereins auf ihre Präsidentinnenzeit zurück.

Da Helen Wallimann sich von dieser fordernden Aufgabe entlasten wollte, galt es, eine neue Präsidentin zu finden, die künftig die Sprachbrücke leitet.

In der Person von Maja Iff konnte die ideale Nachfolgerin gefunden werden, weiss sie doch durch ihre jahrzehntelange Arbeit im Asylbereich genau, worum es bei dieser Aufgabe geht. Maja Iff wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig zur neuen Präsidentin des Vereins Sprachbrücke Asylsuchende Solothurn gewählt und mit Applaus begrüsst.

Bericht von Katharina Scheidegger