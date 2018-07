Bereits um 18:30 haben wir uns auf der Schafmatt eingefunden, um bei einem gemütlichen Picknick die Jahrundert Mondfinsternis zu beobachten und natürlich auch zu fotografieren. Oben angekommen wusstenwir, wir sind am richtigen Ort. Bereits haben sich ca. ein halbes Dutzend Sterngucker mit ihren meterlangen Teleskopen und pfundigen Stativen an bester Stelle eingenistet und deren Monsterapparaturen ausgerichtet.

Unser Plätzchen fanden wir dann etwas weiter oben auf einer Anhöhe nähe der Skihütte Schafmatt.

Die Medien haben Ihren Teil zum Spektakel beigetragen. Dank umfangreicher Berichte und Meldungen über die heutige Finsetrnis hat wohl auch der hinterste mitbekommen, dass heute ein tolles Ereignis am Himmel stattfindet, und so war es dann auch nicht erstaunlich, dass sich immer mehr und mehr Leute hier oben auf der Schafmatt und natürlich auch bei dem hier ansässigen "Observatorium" eingefunden haben. Autos häuften sich, Parkplätze wurden mangelware, was uns erst gegen 23:30 auf der Heimfahrt wirklich klar wurde.

Wie auch immer. Es hat sich gelohnt, so lange diesen wundervollen rot gefärbten Mond und zudem auch noch den Mars leicht unterhalb beobachten zu können war einzigartig.

Ich hoffe allen anderen ist es genauso ergangen.

Sa 28. Juli 2018

Ruedi Döbeli