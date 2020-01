Ein Rundgang Frenkendorf - Pratteln - via Madlenweg nach Frenkendorf zurück

Ein Rundgang von Frenkendorf nach Pratteln, dann via Madlenweg nach Frenkendorf zurück

Das Wetter am 1. Januar 2020, einfach die warme Sonne. Man glaubte schon, dass der Frühling eingekehrt ist. Einverstanden, frisch war es. Also was machen? Von Frenkendorf an der Prattelerstrasse immer gerade in Richtung Pratteln. Es hatte viele Wanderer auch auf dem Weg. Oft kurz ein Grüezi, das war es dann schon. Dann war man auf einmal auf einem Platz, wo man einen wunderschönen Blick in Richtung Pratteln Dorf und sogar Muttenz und Basel hatte. Einige Bilder sollen es zeigen, dass es ein schöner Tag gewesen ist. Und dann auf dem Madlenweg von Pratteln in Richtung Frenkendorf zum Hof Adler. Dies dann immer schön auf Wegen durch den Wald. Der Hof Adler, dies nur nebenbei, die eine Hälfte gehört zum Banne Frenkendorf, die andere Hälfte zum Banne Pratteln. Und dann war man auf wieder zurück im Banne Frenkendorf. So 1 3/4 Stunden ist man schon unterwegs gewesen.