Ein pures Spektakel

Das Playoff Final U18 des SV Wiler Ersigen gegen GC Zürich hatte es in sich mit dem besseren Ende für den SV Wiler Ersigen. 8 Sekunden vor dem Ende des Spiels entschied es Wiler für sich.

Vor über 250 Zuschauern kam es am Sonntag dem 08.04.2017 im Sportzentrum Zuchwil zum Playoff Final U18. Die Ausgangslage war klar, wenn Wiler gewinnt sind sie Meister sonst gibt es das entscheidende fünfte Spiel in Zürich.

Das Spiel startete gleich dramatisch, nach 30 Sekunden schoss GC schon das 1:0. Doch Wiler konnte nachsetzen und schoss noch im ersten Drittel das 1:1 und 2:1. Der zweite Drittel ging weiter wo der erste aufgehört hatte, Wiler schoss nämlich gleich das 3:1 und GC konnte danach auf 3:2 anschliessen. So ging es mit einem 3:2 in das dritte Drittel. Nun merkte man das Wiler nervös wurde. GC erhöhte den Druck immer mehr und so stand es 5 Minuten vor Schluss 5:4 für GC. Wäre das Resultat so geblieben dann wäre Wiler nicht Schweizermeister.

Doch Wiler wäre nicht Wiler wenn sie nicht zurückkommen würden. Dank der überragender Nummer 12 (Jan Bürki) der zum 5:5 erhöhte war Wiler wieder voll im Spiel. So kam es das GC 30 Sekunden vor Schluss 4 Strafminuten bekamen und so nur noch zu dritt gegen fünf Spielen mussten.

Wiler wusste, dass sie jetzt das Match entscheiden mussten. So war es wieder Jan Bürki der die Mannschaft nach vorne Peitschte und 8 Sekunden vor Schluss ein weltklasse Pass spielte bei dem der Mitspieler nur noch das leere Tor treffen musste, und dies tat er. Nun war der Bann gebrochen und der SV Wiler Ersigen war Schweizermeister.

Ein unglaublich dramatisches Spiel aus der Sicht der Spieler wie auch den Zuschauer, es hätte ein Film sein können.

Ein Riesenerfolg für das Team und den ganzen Verein.