Die Genossenschaft Betreutes Wohnen im Alter, BIA, weihte ihr Gebäude im «Brüggli Park» ein.

Vor dem Haupteingang des neuen «Brüggli Parks» am Junkernbrunnenweg 1 in Dulliken besammelten sich Genossenschafter der BIA und geladene Gäste zur Einweihung ihres 4-geschossigen BIA-Neubaus bei kaltem aber sonnigem Wetter. Zu Beginn unterhielt die Spielgemeinschaft Dulliken – Starrkirch-Wil die Gäste, welche sitzend oder stehend, gleichzeitig über den Eingangsbereich staunten, welcher an ein 4-Stern Hotel erinnert.

Der Präsident der BIA-Verwaltung, Daniel R. Frey, begrüsste die rund 300 Anwesenden. Er freute sich, dass das BIA-Konzept, welches mit der Gemeinde Dulliken vorbesprochen und mit der Heimkommission des Alters- und Pflegeheims Brüggli feinabgestimmt wurde, nun bezüglich Standort, Raumplanung und Verkehrskonzept zusammen mit dem Architekturbüro BK Architekten voll aufgegangen ist. Mit dem termingerechten Abschluss des Projektes wurden alle 24 Wohnungen, altersgerecht und attraktiv ausgestattet, von der BIA der Mieterschaft zum Erstbezug übergeben.

Der Gemeindepräsident und gleichzeitige Präsident der Heimkommission des Alters- und Pflegeheims, Walter Rhiner, gratulierte der BIA zu ihrem gelungenen Werk. Zugleich betonte er, dass die gesprochenen Darlehen der Einwohnergemeinde Dulliken, wie auch das der Bürgergemeinde Dulliken richtig waren. So wurden das Ärztezentrum und die Physiotherapie in den BIA-Räumlichkeiten integriert. Sie decken damit ein grosses öffentliches Bedürfnis in der Gemeinde ab. Als Geschenk übergab er der BIA eine gefüllte Zeichnungsmappe mit Werken des Dullikers alt Schulhauswarts und Künstlers August Bärtschi, sel.

Nach dem offiziellen Eröffnungsakt, dem Durchschneiden des Eingangsbandes durch den Gemeinde- und den BIA-Präsidenten, wurde das «BIA-Wohnparadies» feierlich freigegeben.

In den BIA-Mehrzweckräumen wurde den Besuchern ein Apéro angeboten und anschliessend in Gruppen durch die Ärztepraxis, Physiotherapie und durch eine möblierte Musterwohnung geführt. Die lichtdurchfluteten und modernen Räume, die privaten Loggien, die als 4 Jahreszeitenzimmer konzipiert sind, sowie die drei Dachgärten begeisterten.

Zum Schluss ging es in die Tiefgarage. Hier wurden die Gäste mit einem Risotto und Wurst von Peter Richard «Meine Gastronomie» und dem Organisator Oliver von Arx zum Festessen empfangen. Beim geselligen Zusammensein, umrahmt von ausgestellten Oldtimer-Autos, liess man den gelungenen BIA-Einweihungsanlass ausklingen. (mhd)