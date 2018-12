Wenn man die Art Mensch ist, die als Kind die klassischen Eastern Filme über die Shaolin und das Kung Fu gesehen hatte, wurde man von dem innigen Wunsch beseelt, genauso voller extremer körperlicher und geistiger Kräfte und unbesiegbar wie diese Meister in den Filmen werden zu wollen. Das, was in bewegten Bildern dargestellt wurde, ist das, was heute als Hung Gar Kung Fu bezeichnet wird. Pascal Plüss aus Lenzburg war einer dieser Menschen und an diesem Wochenende wurde sein Kindheitstraum, eines Tages dieser unglaubliche Kung Fu Meister zu werden und damit die Menschen und die Welt um sich herum zum positiven zu verändern und zu inspirieren, zur realen Wirklichkeit.

Vergangenen Samstag am Mega Event der KUNG FU SCHULE MARTIN SEWER wurde der in Basel geborene durch seinen persönlichen Lehrer, Meister und Mentor Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu, zum Sifu (Meister, väterlicher Lehrer) ernannt. Zusammen mit ihm wurden Alexander Klug (4. Dan Hung Gar Kung Fu), Jiro Waga (4. Dan Hung Gar Kung Fu) und Peter Gasser (4. Dan Hung Gar Kung Fu) in Anwesenheit ihres älteren Kung Fu Bruders Sifu Fadri Canal (4. Dan Hung Gar Kung Fu) ebenfalls in diesen ehrenvollen Stand erhoben. Die traditionelle Zeremonie begann mit dem Überreichen von 3 Räucherstäbchen, um seinem Lehrer das geistige Wohl zuzusichern. Danach kam es zum Klimax, dem Höhepunkt der Zeremonie, dem Überreichen des Tee an seinen Lehrer. Wenn der Lehrer den Tee trinkt, ist die Zeremonie im Trockenen und nachdem dies geschah, ging ein Raunen durch das zahlreiche Publikum bestehend aus über 160 Gästen. Die Zeremonie wurde durch das Überreichen des Glücksgeldes, zu chinesisch Lai Si, vollendet. Am Ende gab Grossmeister Sewer seinem frisch gebackenen neuen Sifu lobende und visonäre Worte mit auf seinen Zukunftsweg als Kung Fu Meister, die er stets in seinem Herzen tragen und seine Entscheidungen leiten mögen. Die Anwesenden Ehrengäste, alles hochkarätige Koryphäen ihrer Kunst, Grossmeister Damian Mohler (Grossmeister Wing Chun Kung Fu), Grossmeister Alessandro Colonnese (Grossmeister Jeet Kune Do Kung Fu), Sifu Claudio Fabbricatore (Meister Seven Star Praying Mantis Kung Fu), Sifu Mike Felder (Meister Wing Chun Kung Fu) und Alfredo Tucci (Inhaber Budo International Kampfkunst Magazin) gaben den Kandidaten schliesslich ihren Segen und ihre Glückwünsche mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Von den Anfängen seines Hung Gar Kung Fu Trainings bei seinem Lehrer im Jahr 2001 im Alter von 17 Jahren dauerte es 17 weitere Jahre, ein halbes Leben, bis Pascal es auf einer technischen, einer charakterlichen, wie auch auf einer menschlichen Ebene zur Meisterschaft in der Kunst des Hung Gar Kung Fu gebracht hatte. Verschiedene Zwischenstationen stellten sein Schwarzgurt in 2004 sowie die 2. Dan und Instruktoren Zertifizierung im Jahr 2008 statt. 2009 eröffnete der promovierte Chemiker die Zweigstelle seines Lehrers in Aarau und ist seither Schulleiter dort. Er wurde 2013 mit dem 3. Dan und anfangs 2018 nebst verschiedenen Auszeichnungen mit dem 4. Dan von seinem Grossmeister (Meister des Meisters), Chiu Chi Ling, 10. Dan Hung Gar Kung Fu ausgezeichnet.

Die Überreichung der Sifu Würde in Anwesenheit seiner Eltern, seines Meisters, der Schüler und der Hung Gar Kung Fu Gemeinschaft stellte das Ende einer langen Reise dar und war zugleich der Beginn eines neuen aufregenden Lebensabschnittes, denn eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, wie ein chinesisches Sprichwort sinnbildlich die Symbolik dieses Momentes einfing.