Die Shaolin hatten eine Vision: Dass eines Tages alle Menschen,

wie sie selbst ihre extremen körperlichen und geistigen

Fähigkeiten entwickeln und freisetzen können. Sie entwickelten

ein System basierned auf Health, Spirit, Fight, das den Verlauf

der Geschichte der Menschheit grundlegend verändern sollte,

indem es engagierte und selbstverantwortliche Menschen

hervorbrachte.



Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu lebt und

verfolgt diese Vision durch Hung Gar Kung Fu. Durch das

Instruieren seiner Instruktoren und deren Schüler lehrt er diese,

ihre eigenen Lebensziele zu realisieren, genauso wie er seinen

eigenen Körper und Geist täglich durch sein persönliches Hung

Gar Kung Fu Training schmiedet.

Diesen Freitag Abend konnten sich seine Schüler in der KUNG FU SCHULE MARTIN SEWER in Aarau am

Sifu Day von ihm dazu inspirieren lassen, seinen Weg jeweils für

sich selber zu wählen. In der Autogrammstunde und am

anschliessenden Seminar gelang es dem Grossmeister auf

eindrückliche Weise, nicht nur zu demonstrieren, wie real diese

unvorstellbaren Selbstverteidigungsfähigkeiten, die uns in Kung

Fu Filmen suggeriert werden, sind, sondern auch durch seine

didaktischen Fähigkeiten, die er sich in seiner nunmehr über 30

jährigen Unterrichtstätigkeit in den Kampfkünsten angeeignet

hatte, sein Können an seine Schüler zu transferieren. Die Inhalte

rankten sich um das Prinzip der 3 Distanzen, hin zur wahren,

praktischen Bedeutung von Health, Spirit, Fight und zu

praktischen mit einer extremen Kraft, Geschwindigkeit und

Präzision ausgeführten effektiven Selbstverteidigungstechniken.

Letztere dienten zur Illustration der prinzipienorientierten Natur

des Hung Gar Kung Fu.

Schliesslich konnte sich ein jeder, der sich bis zum Ende des

Abends inspirieren liess ein perönliches Erinnerungsfoto mit dem

offziellen Nachfolger sdes Hung Gar Kung Fu und Erbe dessen,

was vor hunderten von Jahren das Shaolin Kloster war, ergattern.

Der Schulleiter in Aarau, Pascal Plüss, 4. Dan Hung Gar Kung Fu

und seit 17 Jahren persönlicher Schüler von Grossmeister Sewer,

und die zahlreichen angereisten Schüler verabschiedeten ihren

Sifu (Meister) mit einem freudigen und einem weinenden Auge

und freuten sich auf die nächste Gelegenheit, sich von ihm in die

Welt der unvorstellbaren Kräfte entführen zu lassen.