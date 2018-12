Endingen, 19.12.2018: Am diesjährigen gemeinsamen Mittagessen vor Weihnachten, der Schule Endingen, genossen alle Gäste einen Pasta-Plausch. Auf den hübsch dekorierten Tischen standen gefaltete Häuschen mit einer süssen Überraschung und einem kleinen Brief. Abwechslungsweise zogen Schulpflegepräsident Frank van Aartsen und Schulleiter Christoph Kessler - passend zur Dekoration - Zettel mit „Zimmern der Schule“ aus einem grossen Papierhaus. Sie bedankten sich bei allen Anwesenden für ihren grossartigen Einsatz in und um unser SchulHAUS. Ein spezieller Dank ging an: Die Schulsekretärin Marianne Graf, die den gemütlichen Anlass organisiert hat und an der „Rezeption“ im Schulhaus Dorf wirkt und unterstützt. Dem Hausdienst für die täglichen Einsätze aller Art. Vor allem aber an alle Lehrpersonen, die den Kindern ein gutes Wissensfundament vermitteln und dafür sorgen, dass sie aufgestellt aus ihren Klassenzimmern kommen. Abgerundet wurde das Zusammensein mit Kaffee und Desserts aus der Küche der Schulpflege. Frohe Festtage und viel Elan beim Schulstart im neuen Jahr wünscht Schulpflege und Schulleitung. (S. Huwyler)