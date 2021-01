Ein Frenkendörfer denkt nicht so wie die SVP

Gastautor ist hier in einem Kommentar in der bz vom Samstag gewesen der Präsident der SVP Schweiz und Tessiner Ständerat. Die Überschrift sagt doch schon alles, eben, dass die Mehrheit in der Schweiz so denkt wie die SVP. Dann hätte also die SVP die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Der Tessiner sagt dazu auch noch wie sich belegen lässt. Was sagt der Trump in Amerika, nur dies "America First", alle anderen Last. Dann sagte auch der Trump, dass man ihn bei den Wahlen betrogen hat. Darum nur diese Wahlniederlage. Das sagen natürlich auch viele Republikaner. Nicht alle, dies sei hier auch noch nebenbei bemerkt. Man kann also hier sagen, dass der Trump und der Marco Chiesa Brüder sein könnten. Die AfD in Deutschland möchte ich hier nicht auch noch erwähnen. Warum? Das wären des Guten meiner Meinung zu viel. Keine Widerrede, diese Krankheit betrifft uns alle. Egal, ob schwer oder weniger schwer im Alltag von uns Menschen. Auch Leute sterben wegen dieser Krankheit, egal, ob bei uns in der Schweiz oder in anderen Ländern von dieser Welt. Nur dies: Der Bundesrat bemüht sich einfach, dies auch mit der Unterstützung von Fachleuten, das Beste für uns alle zu machen. Ob immer richtig oder auch falsch, das weiss niemand. Nicht anders doch in den Nachbarländern. Natürlich nicht schön für diejenigen, die auch beruflich oder geschäftlich davon betroffen sind. Und in der Not, richtig, dann sieht man vieles eben nicht so wie zum Beispiel jetzt unser Bundesrat. Mit diesen Worten schliesse ich und sage auch vielen Dank an den Bundesrat. Egal, aus welcher Partei so ein Bundesrat oder Bundesrätin auch kommt. Doch richtig, dass es auch 2 SVP Bundesräte im Bundesrat hat. Es ist doch ein Team, das sollte zwischen den Zeilen als Antwort genügen.