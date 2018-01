Thierry Burkart ist FDP-Nationalrat und TCS-Vizepräsident. Er unterstützt als Politiker intensiv den Ausbau der A1. An vielen Streckenabschnitten ist die Autobahn immer noch zweispurig. Zwar gibt es auch bereits viele Streckenabschnitte mit jeweils drei Spuren, doch ist dies nach Ansicht des Politikers nicht genug.

Überlastete Strecken

Es ist seit einigen Jahren sichtbar, dass die A1 überlastet ist. Sein politisches Anliegen ist es, möglichst die gesamte Strecke insgesamt sechsspurig befahrbar zu machen. Überlastungen der Strecken sollen damit möglichst vermieden werden. Zumindest würde es zu einer weitgehenden Entlastung kommen. Inzwischen ist die Strecke in der Region Aargau bereits an etwa 346 Tagen im Jahr zu stark befahren, sodass sich Stauungen bilden. Zu starke Staus auf den Abschnitten mit insgesamt vier Spuren stellen eine Belastung für die Fahrer und die Region dar.

Probleme auf Grund der Streckenüberlastung

An jedem Tag im Jahr sind es rund 130 000 Fahrzeuge, die die Region passieren. Thierry Burkart macht darauf aufmerksam, dass diese meistbefahrene Straße der Schweiz eine Entlastung benötigt. Der Abschnitt in Aargau wird häufig umgangen. Es sind unbedingt Verbesserungen nötig, weil zahlreiche Fahrer auf die Kantonstraßen in Dörfern und Städten ausweichen. Eine Überlastung von regionalen Strecken schädigt wiederum auch diese.

Pläne der Regierung

Das Problem an sich wurde bereits lange Zeit in der Regierung erkannt. In der Regierung in Bern plante man zuerst aber eine Erweiterung der A1 erst im Jahr 2040. Nun ist es gelungen, einen Ausbau um 10 Jahre vorzuziehen. Trotzdem ist Nachdruck nötig. Denn die Pläne werden weit verzögert umgesetzt.

Unterstützung in der Politik

Glücklicherweise gibt es Unterstützung in der Politik. Der Rückhalt stammt vom Regierungsrat Stephan Attiger und von der Bundesrätin Doris Leuthard im Bundesrat. Diese helfen mit, den Ausbau zum nächsten Schritt zu führen. Eine Freigabe eines Ausbaus für 2020 wäre wichtig. Es gibt weiterhin viel zu tun, damit die Kampagne optimal beworben wird. Ein Beschluss ist allerdings noch nicht vorhanden. Dies ist wiederum der Grund dafür, dass Vorarbeiten für die Umsetzung zügig vorangetrieben werden. Eine Projektierung muss rasch erfolgen.

Fahrer benötigen viel Geduld

