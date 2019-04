Am Eierleset 2019 fand in Muttenz ein spielerischer Wettkampf statt, wobei Eier nach einem Wettlauf in einen Korb geworfen werden. Zuschauer und Teilnehmer wurden anschliessend beim Festbetrieb mit Eier verköstigt und von TV Muttenz und vom Musikverein Muttenz unterhalten.

Sieger würden der Turnverein Muttenz / Abteitlung Athletics