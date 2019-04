Anzahl Mitglieder: 67

Gründungsdatum: 23.08.1958

Speziell macht uns: Chum doch sälber cho luege, ...denn simmer ganz sicher 68 Mitglieder!

Polysportive Turnstunden mit viel Abwechslung, eine grosse Faustballgruppe sowie eine stetige Prise Geselligkeit und Kameradschaft machen uns aus.

Die schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest: Selbst die Senioren unter uns Senioren wollten kein bestimmtes Erlebnis nennen. Wir freuen uns einfach auf das Kommende - mit Sicherheit unvergessliche Eidgenössische!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir einen soliden Wettkampf abliefern und das Fest der Feste in vollen Zügen geniessen!