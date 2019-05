Anzahl Mitglieder: 14

Gründungsdatum: 1940

Was macht unseren Verein speziell? wir sind ein kleiner und junger Verein (Altersdurchschnitt: 23 Jahre) und können deshalb nicht von den Erfahrungen Älterer profitieren. So erlernen wir alles nah dis nah und in kleinen Schritten. Unser grösster Altersunterschied beträgt 14 Jahre wodurch wir uns gut verstehen und alles bewältigen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest: unser 1. und einziges ETF war in Biel. da liefen Helfer/innen mit grossen Sonnencreme-Spendern dem See entlang und sorgten für unseren Sonnenschutz beim Baden.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir: unsere persönlichen Bestleistungen erbringen und keine Unfälle haben.