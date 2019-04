Anzahl Mitglieder: 183

Gründungsdatum: 1864

Was macht unseren Turnverein speziell? (max. 150 Wörter)

Der TV Sissach führt eine sehr grosse Jugendriege. Das Angebot reicht von klein bis gross und von polysportiv zu disziplinen-spezifisch. Bewegungsfreudige Kinder können bereits im Alter von 2.5 Jahren mit Muki und ab 5 Jahren mit Kitu starten. Sobald sie in die Schule kommen, werden Mädchenriege & Jugi angeboten, sowie Leichtathletik und Geräteturnen. Das neueste Angebot ist das Jugend Team Aerobic, welches im 2013 ins Leben gerufen wurde. Dort trainieren Jugendliche von 11 – 16 Jahre eher leistungsorientiert. Gemeinsam bestreiten sie Wettkämpfe in der ganzen Schweiz und konnten sich in den ersten 6 Jahre seit Bestehen bis in die nationale Top-8 turnen. Damit haben sie an den letztjährigen Schweizer Meisterschaften eine Auszeichnung erhalten.

Egal ob Spiel & Spass in den polysportiven Riegen oder leistungsorientiertes Training in den spezifischen Disziplinen, die Sissacher Kinder sind oft Teil mehrerer Riegen und nutzen das Sportangebot des TVs vollends aus. Ans ETF reisen wir als riesengrosse Gruppe mit allen Riegen zusammen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Viele der Kinder waren bisher nur an einem regionalen oder kantonalen Jugendturnfest. Die Vorfreude auf den Grossanlass ETF ist darum riesig. Schliesslich erzählen die Leiter und Leiterinnen immer, dass das ein Highlight sei, an das man sich noch mehrere Jahre daran zurückerinnert. Ein ganzes Wochenende mit dem Turnverein unterwegs sein und auch noch auswärts schlafen: Da kribbelt es beim einen oder anderen jetzt schon!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir… (max. 150 Wörter)

Der TV Sissach reist mit über 100 Kindern und Jugendlichen nach Aarau. Die Erwartungen und Ziele sind von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Wichtig für alle ist aber ein tolles Wochenende mit dem eigenen Turnverein fernab von zu Hause zu verbringen und dabei das Wichtigste nicht aus den Augen zu verlieren: den Spass.

Zum ersten Mal startet Sissach in der Disziplin Team Aerobic Jugend an einem Eidgenössischen Turnfest. Im 2013 in Biel noch vielen anderen Jugend Teams zugeschaut wünschte man sich, in 6 Jahren ebenfalls zu starten. Damals erst mit Schnuppertrainings gestartet entwickelte sich in den 6 Jahren eine starke Jugend-Aerobicriege. Der TV Sissach stellt dieses Jahr sogar zwei Jugend Aerobic Teams! Die insgesamt 17 Turnerinnen freuen sich bereits jetzt enorm auf den Wettkampf in Aarau und wollen ihr bestes Aerobic-Können am Wettkampftag selber abrufen können und die Erlebnisse mit dem gemeinsamen Übernachten geniessen.