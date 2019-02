Aktuell wird in Rheinfelden das Raumentwicklungskonzept REK erarbeitet. Es bildet die Grundlage für die zukünftige Bau- und Nutzungsordnung. Das REK dient dem Stadtrat zusammen mit dem Leitbild als strategisches Steuerungs- und Führungsinstrument für die Gemeindeentwicklung der nächsten 20 Jahre. Das REK wird von VertreterInnen der Verwaltung, Begleitgruppenmitgliedern aller politischen Ortsparteien, weiteren InteressensvertreterInnen sowie Planungsfachpersonen im Rahmen eines Beteiligungsprozesses mitgestaltet. Im Juli 2019 soll die Bevölkerung darüber informiert werden.

Grüne, glp und SP der Stadt Rheinfelden sind der Ansicht, dass die Mitwirkung der Bevölkerung schon zu einem früheren Zeitpunkt wichtig ist. Breit abgestützte Partizipation ist speziell bei so einem wichtigen Thema nötig und wichtig für tragfähige Lösungen; deshalb haben sie gemeinsam einen moderierten, offenen Austausch-Anlass organisiert, an welchem über den aktuellen Stand des Prozesses orientiert wird und der nötige Raum geboten wird um zu hören, welche Punkte in einem neuen Raumentwicklungskonzept für die Bevölkerung wichtig sind.

Nutzen Sie also diese Möglichkeit dieses offenen Austausches am Freitag, 15.März 2019, um 18 Uhr im Rathauskeller, Rathaus Rheinfelden. Die Organisatorinnen freuen sich auf interessierte TeilnehmerInnen.

Weitere Informationen zum Raumentwicklungskonzept finden Sie auf der Website der Stadt Rheinfelden: http://www.rheinfelden.ch/de/toolbar/aktuellesinformationen/?action=showinfo&info_id=586037



Grüne, glp und SP der Stadt Rheinfelden