An der Abendunterhaltung vom 25./26. Januar der Turnvereine DTV und TV Attiswil sind drei Turner auf der Suche nach dem Goldschatz, der einer Sage zu Folge in der Region Teuffelen vergraben sein soll. Aber auch die Sagen und Figuren von «Waldlochbabies Drachen» und von der «Teufelenweid» und dem «Hochkreuz» spielen eine wichtige Rolle.

Die Zuschauer werden sich also zusammen mit den Turnern von Klein bis Gross in die faszinierende Sagenwelt von Attiswil begeben. Die Abendvorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt beträgt für Kinder wie Erwachsene 10 Franken. Am Freitag (ab 18.30 Uhr) sowie Samstag (ab 18 Uhr) werden feine Abendessen serviert. Am Samstag gibt’s eine Kindervorstellung um 13.30 Uhr, Kinder bezahlen einen Franken, Erwachsene fünf Franken. Die beliebte Tombola wartet wie jedes Jahr mit wunderbaren Preisen und die teuflische Bar lädt zum Verweilen bis in die Morgenstunden ein.

Die Turnvereine DTV und TV Attiswil freuen sich auf zahlreichen Besuch.