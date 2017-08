Die Vorstellungen heute betreffend Fussball

So das Erlebnis mit einem Kritiker vom FC Frenkendorf bei einem Spiel auf dem Kittler gegen den FC Pratteln. Alles nur negativ dürfen wir als Familie erfahren, weil wir Berichte mit Bildern bringen von diesem Verein. Dieser Herr, den Namen nenne ich natürlich aus Höflichkeit nicht, dass der FC Frenkendorf zu etwas Besseren geboren wäre. Man hätte einfach nicht die richtigen Leute im Vorstand, dann natürlich auch nicht die richtigen Trainer, etc. etc. Ich sagte nur dies, richtig, wenn ein Scheich aus Katar käme, dann wäre der FC Frenkendorf sogar Super League wie der FC Basel. Das Stadion dann auch nicht mehr auf dem Kittler, nein auf dem Bienenberg. Gut, der Bienenberg läge auf Liestaler Boden. Keine Angst, das würde man schon regeln können mit dem Stadtpräsidenten Lukas Ott von Liestal. Einfach dann mit Blick auf eine schöne Landschaft. Bitte, bitte, man sollte doch auch die Grenzen kennen. Uns gefällt der Fussball beim FC Frenkendorf so wie er ist. Man muss nicht für einen Spieler Euro 220 Mio. bezahlen, um glücklich zu sein. Nein ganz unten etwas für die Gesellschaft tun, das ist viel mehr wert als das Geld was man heute im Profi Fussball ausgibt. Und nur dies gesagt, dass ein Supporter Verein für den FC Frenkendorf viel wichtiger ist als der Scheich von Katar, der wegen der Weltmeisterschaft Arbeiter bis aufs Blut für den Bau der Stadien ausbeutet. Dafür zahlt man dann jedoch problemlos für den Fussball, egal in welchem Land, viele Millionen. So wie jetzt der Fall in Paris für einen brasilianischen Spieler von Barcelona.. Hier ist auf dem Bild visavis von mir ein Journalist, früher bei der Basellandschaftlichen Zeitung tätig, wo man noch regional berichtete über den Sport ganz unten. Es war das TriRhena Turnier. Gott sei Dank, jetzt haben wir die OBZ, Oberbaselbieter Zeitung, die dies jetzt tut. Und viele Leute, die nicht digital auf dem Laufenden sind, die sind dadurch bestens orientiert, einfach was so abgeht in unserem Dorf. So können wir es wenigstens oft vernehmen.