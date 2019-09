Die Reise führte uns in diesem Jahr nach Deutschland. Nach einer kurzen Kaffeepause bei der Autobahnraststätte Malberg-Ost, erreichten wir gegen Mittag Ludwigsburg. Nach dem Zimmerbezug im Hotel gings mit dem Autocar Richtung Zentrum zum Residenzschloss. Nach dem Gruppenfoto im Schlosshof besuchten wir die weltgrösste Kürbisausstellung im Schlosspark. Viel bekannte Figuren aus den Kinderbüchern konnten bewundert werden. Bei fast 32°C waren auch die Schattenspender oder Durstlöscher hoch im Kurs. Ebenfalls konnten wir eine Sandfigurenausstellung im Schlosspark bewundern. Am Abend gings dann in ein feines Restaurant zu Speis und Trank. Am Sonntag morgen nach dem Frühstück fuhren wir zurück in die Schweiz. Auf dem Weg zurück in die Schweiz, fuhren wir durch den schönen Schwarzwald. Vorbei am berühmten Schluchsee führte uns der Car nach Grafenhausen. Dort erwartete uns die schöne renovierte Tannenmühle. Nach dem Mittagessen im schmucken Restaurant besuchten wir den Streichelzoo, die Forellenzucht, den Geschenkladen und andere Angebote bei der Tannenmühle. Bald war auch die Heimfahrt angesagt und gegen 17:00 Uhr trafen wir auch wieder zu Hause in Derendingen ein. Danke Robi Baranyai für die tolle Vereinsreise nach Deutschland. Weitere Fotos finden Sie unter: www.ktzvd.ch/galerie

Text und Fotos Paul Lüscher Derendingen