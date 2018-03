Das E-Commerce Geschäft boomt. Immer mehr Online-Shops kommen auf den Markt und immer mehr Menschen weltweit entscheiden sich dazu, im Internet einzukaufen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: das E-Commerce ermöglicht den weltweiten, bequemen Einkauf ohne dass Sie das Haus verlassen müssen. Zudem profitieren Sie von einem umfangreichen Angebot, das Ihnen so kein lokaler Fachhandel bieten kann. Doch wie sehen die Trends für das E-Commerce im Jahre 2018 aus? Lesen Sie weiter, denn wir klären Sie im folgenden Blogartikel auf.

E-Commerce – welche Vorteile hat der Handel im Internet?

Das E-Commerce hat zahlreiche Vorteile, sowohl für Sie als Händler, als auch für den Kunden. Sie als Webmaster oder Shopbetreiber haben die Möglichkeit, Ihre Waren an Kunden in ganz Deutschland, Europa oder weltweit zu verkaufen. Sie sind nicht mehr auf den regionalen Markt in Ihrer Stadt oder Ihrer unmittelbaren Umgebung angewiesen.

Für den Kunden hat der Handel über das Internet ebenfalls Vorteile. Er kann von einer großen Auswahl an Produkten wählen und ist – wie Sie als Verkäufer auch – nicht mehr auf das regionale Angebot der Händler angewiesen. Zudem spart er die Zeit, die für die Suche und für den Kauf von einem Produkt erforderlich sind. Videos, Tutorials und Fotos geben ihm zudem einen umfangreichen Überblick über die Ware und ihre Funktionen. Das E-Commerce ist also eine win-win Situation für beide Parteien. Vorausgesetzt, es wird korrekt umgesetzt.

Die Trends im E-Commerce für das Jahr 2018

Im Folgenden erfahren Sie alles über die fünf Top-Trends im E-Commerce Bereich für das Jahr 2018. Ziel ist es, Ihnen einen Überblick darüber zu verschaffen, was Sie erwartet und worauf Sie in der Branche achten sollten. Die Liste ist natürlich keinesfalls komplett und auch die Wertung kann unter Umständen auf anderen Webseiten verschieden sein. Dennoch erfüllt die Liste ihren Zweck: nämlich Sie umfangreich zu informieren.

Trend 1: Professionelle E-Commerce Lösungen

Möchten Sie das E-Commerce ernsthaft betreiben und Kunden gewinnen und halten, dann ist die Wahl der passenden Plattform besonders wichtig. Hier hat bereits seit einigen Jahren die Software Magento einen hohen Stellenwert. Im vergangenen Jahr wurde mit Magento 2 das erste große Update veröffentlicht. Die Enterprise Version der Software ist nicht kostenlos. Funktionen und Möglichkeiten sind ihr Geld jedoch wert. Das ist auch der Grund, warum sich zahlreiche Unternehmen für die Software entschieden haben. Der Trend zu Magento wird auch in diesem neuen Jahr 2018 weiter anhalten.

Trend 2: Marketing Automatisierung

Sobald Ihr Online-Shop etwas größer ist, wird das manuelle Marketing schnell aufwendig und unpraktisch. Sie müssen manuell durch die Kundenlisten suchen und dann persönliche E-Mails versenden. Oder aber Sie müssen pauschale Sammel-E-Mails an alle Ihre Kunden versenden. Letzteres ist ebenfalls unpraktisch, da so viele Kunden einen Newsletter oder eine E-Mail erhalten, die sie gar nicht interessiert.

Aus diesem Grund ist die Marketing Automatisierung besonders wichtig. Das Thema ist keine Neuheit aus dem Jahr 2018. Der Trend geht bereits seit einigen Jahren in Richtung Automatisierung und die große Auswahl an professioneller – und teilweise kostenloser bzw. sehr günstiger – Software macht die Automatisierung Ihres Marketings zudem besonders einfach. An diesem Trend wird sich auch im Jahr 2018 nichts ändern.

Trend 3: Chatbots und künstliche Intelligenz

Chatbots sind bei großen Anbietern wie Facebook bereits seit zwei oder drei Jahren zu finden. Vor allem im Jahre 2017 hat sich jedoch viel bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz getan. Die Bots können immer mehr und immer wichtigere Aufgaben übernehmen. Sie können Kunden zu Produkten beraten, interessante Artikel aufzeigen oder sogar Reisen buchen. Außerdem kann die KI sogar Kundensupport in begrenztem Umfang bieten.

Die Entwicklung ist aufwendig und teuer. Chatbots haben jedoch Vorteile für Sie wie auch für Ihre Kunden. Ihre Kunden erhalten schnelle Hilfe und Sie erreichen eine deutlich bessere Kundenzufriedenheit. Sie auf der anderen Seite sparen Zeit für die Bearbeitung von Anfragen und einfachen Problemen. Viele Unternehmen, die auf einen Chatbot setzen konnten Ihr Support Personal deutlich reduzieren. Vor allem für mittlere und kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen ist der Chatbot eine besonders praktische Lösung.

Auch im Jahr 2018 wird der Trend sich weiter in Richtung KI entwickeln. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Mit einem Chatbot sind Sie also sicher gerüstet für die Zukunft und gehen mit der Zeit.

Trend 4: Omnichannel Vertrieb

Die Grenze zwischen B2B und B2C Shops wird immer geringer. Immer mehr B2C Händler sehen sich mit Anfragen aus dem B2B Bereich konfrontiert und umgekehrt. Zudem entscheiden sich immer mehr Hersteller dazu, den Vertrieb ihrer Produkte nicht mehr ausschließlich den Providern und Zulieferern (B2B) zu überlassen, sondern auch selbst direkt an den Endverbraucher (B2C) zu verkaufen.

Der Omnichannel Vertrieb ist eine einfache Möglichkeit, mit der Sie beiden Geschäftsbereichen gerecht werden können. Diesen Trend haben auch die meisten Shopping-Plattformen erkannt, sodass Sie heute mit fast allen E-Commerce Plattformen in beiden Channeln arbeiten können. Der Trend für 2018 geht eindeutig in Richtung Omnichannel und daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern.

Trend 5: Sicherheit und Vertrauen

Das vergangene Jahr wurde geprägt von einigen globalen Hackerangriffen, wie sie die Welt bislang noch nicht gesehen hatte. Zudem wird das Sicherheitsbewusstsein der Menschen im Internet immer größer. War der Umgang mit Passwörtern und Zugangsdaten oder gar mit Bankdaten in Deutschland vor einigen Jahren noch unbeschwert und sorglos, so hat sich die Situation geändert. Heute sind die User sehr vorsichtig damit, wem sie ihre Bankdaten und persönlichen Informationen anvertrauen. Warnungen und Sicherheitshinweise, wie etwa zu einem fehlenden SSL-Zertifikat werden nicht mehr einfach weggeklickt, sondern ernst genommen. Hinzu kommt außerdem, dass viele User sich mit Computern und dem Internet nicht auskennen. Warnungen oder Hinweise werden unter Umständen missverstanden. Die Sicherheit geht jedoch heute vor, sodass im Zweifel nicht mehr einfach – wie noch vor einigen Jahren – auf “Weiter” geklickt wird. Stattdessen wird die Seite verlassen.

Sicherheit und Vertrauen gehören daher auch im Jahr 2018 zu den wichtigsten Trends. Sie müssen mit Ihrem E-Commerce Vertrauen erwecken und bei dem User ein Gefühl der Sicherheit erzeugen. Darüber hinaus müssen Sie nicht nur ein Gefühl der Sicherheit erzeugen, sondern die Sicherheit auch umsetzen und das Vertrauen Ihrer Kunden in Sie gewährleisten und rechtfertigen.

Fazit und Zusammenfassung

Die Trends für 2018 in E-Commerce sind eindeutig. Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit stehen im Mittelpunkt. Hinzu kommen außerdem Themen wie das Marketing und Automatisierung. Halten Sie sich an die obigen Trends, dann sind Sie mit Ihrem E-Commerce für das Jahr 2018 bestens gerüstet.

