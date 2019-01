30 Kinder der 3. bis 6. Klasse waren am 4. und 5. Januar als Sternsinger unterwegs. Sie erfreuten die Leute mit einem Lied und segneten ihr Haus. Wir danken den Mädchen und Buben für ihren tollen Einsatz. Sie haben total Fr. 5036.85 gesammelt. Dieser Betrag wird dem Hilfswerk Missio für die Kinder in Peru weitergeleitet. Herzlichen Dank auch an die Eltern, die sich als Begleitpersonen zur Verfügung gestellt haben.

Das Sunntigsfiir-Team