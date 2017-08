Einem lang gehegtem Wunsche entsprechend spielten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli von der Fahrweid ,anlässlich des Schweiz. Nationalfeiertages, im Alterszentrum Lindenhof in Rümlang auf.

Eine sichtlich gutgelaunte Festgemeinde lauschte gebannt der lüpfig vorgetragenen Schweizer Volksmusik - passend zum 1. August ! Gute Stimmung, fröhliche Gesichter und kräftiger Applaus belohnten, jeweils die gekonnt vorgetragenen Märsche, Polkas, Ländler und Walzer, der Föhrewäldler. Natürlich durfte auch die obligate Festansprache zum Nationalfeiertag nicht fehlen; wie ebenso der festlich geschmückte Festplatz.

Später waltete die Grillmeisterin ihres Amtes, so dass auch für das leibliche Wohl der Anwesenden gesorgt war, so nach dem Motto: "Speis und Trank - Gott`s erhalts".



Andi Bichsel