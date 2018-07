Einmal mehr spielten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli aus der Fahrweid am 18. Juli 2018 im Alterszentrum Lindenhof in Rümlang. Eine sichtlich gutgelaunte Zuhörerschaft fand sich denn auch pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt ein und lauschten den musikalischen Weisen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Allseits fröhliche Gesichter, rhythmische Gestik und herzlicher, dankbarer Applaus zeigte einmal mehr, dass die vorgetragenen Walzer, Polkas, Ländler, Märsche, etc. ihrem Musikgeschmack entsprachen. Die Zeit verging tatsächlich wie im Fluge und Zuhörer und Zuhörerinnen bedauerten, dass der gemütliche Nachmittag zu Ende ging. Allseits wurde für die gebotene Unterhaltung gedankt und der Wunsch geäussert "kommt doch bald wieder einmal" !

Auch für uns Musikanten war es wiederum ein ganz besonderer Auftritt der uns noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Der Dank geht unserseits sowohl an die Zuhörerschaft, wie auch an die Organisation dieses Events.

(anBi)