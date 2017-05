Mehr als 170 Schweizerische Gemeinden haben sich auch dieses Jahr wieder angemeldet um bei „Schweiz bewegt“ teilzunehmen. "Schweiz bewegt" fand in diesem Jahr vom 5. Mai bis und mit 13. Mai 2017 statt.

Mit dabei ist auch Recherswil, eine der Rekordgemeinden.

In der Veranstaltung von COOP geht es in erster Linie darum sich zu bewegen. Die Gemeinden, welche gerne an diesem Anlass teilnehmen wollten, mussten sich anmelden. Nach der abgelaufenen Anmeldefrist wurden die Duelle zwischen den Gemeinden ausgelost. Sie probierten nun mehr Bewegungspunkte zu sammeln, als ihre Gegner. Dies wurde mit Strichcodes und Startnummern aufgenommen. Sobald man eine Bewegungsaktion besuchte stempelte man jeweils beim Start und Ende der Aktion ein bzw. Aus. So wurden schlussendlich alle Bewegungsminuten aller Teilnehmenden addiert und ausgewertet.

Die Gemeinde konnte mit ihren Vereinen selber ein individuelles Programm auf die Beine stellen. Die Kreativität der ganzen Gemeinde gefragt. Manche machten eine Zumba-Lektion, Badminton in der Turnhalle oder eine Trampolinstunde. Die Ideen waren grenzenlos. Wer noch Unterstützung brauchte, konnte diese auf der Homepage von Schweiz.bewegt anfordern. Die ganze Gemeinde und ihre Einwohner kamen so zusammen und kämpften gemeinsam für ihren Sieg. Das stärkte dazu noch den Zusammenhalt der Bürger und Bürgerinnen.

Wer zwischen den Sportbetätigungen eine Pause brauchte, konnte sich bei der Festlokalität einen Snack holen. Am Abend gab es in der Festwirtschaft diverse Menus, die man dann mit Freunden oder Familie geniessen konnte.

2017 gab es zudem etwas Neues bei diesem Event:

In diesem Jahr fand eine zusätzliche und nationale Bewegungsaktion statt. Alle Gemeinden die teilnahmen, konnten am 7. Mai eine Turnstunde betreiben. Das COOP Gemeinde Duell wollte einen Schweizer Bewegungsrekord aufstellen. Zwischen 13:00 und 16:00 Uhr wurde in den Gemeinden eine riesen Turnstunde veranstaltet. Die Gemeinden konnten ihre Bewegungsstunde selbst nach ihren Wünschen und Möglichkeiten gestalten. Die einzige Bedingung war, dass es eine Stunde dauern musste. Alle die mitmachen wollten, und es spielte keine Rolle ob Jung oder Alt, mussten sich in einer offiziellen Teilnehmerliste eintragen. So bekam das COOP Gemeinde Duell eine beglaubigte und richtige Liste. Freiwillige schossen Actionbilder oder Selfies mit den Sportlern, sodass alles in Erinnerung blieb.

Schweiz.bewegt unterstützte die einzelnen Gemeinden indem sie Getränke, Caps, T-Shirts, Absperrbänder und vieles mehr zur Verfügung stellten. Dazu gab es auch noch Unterstützung von ihren Sponsoren (SUVAliv, Dosenbach und Swisslive), sowie diversen weiteren Partnern.

Im Grossen und Ganzen ist es wieder eine gelungene Bewegungswoche von Schweiz.bewegt!