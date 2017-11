Die Reformierte Kirchgemeinde Seon hat wieder einen Gemeindepfarrer

Für den zweiten Vorstellungsgottesdienst von Pfarrer Jürgen Will und die anschliessende Kirchgemeindeversammlung erschienen viele interessierte Gemeindemitglieder am Sonntagmorgen in der reformierten Kirche.

Der Gottesdienst wurde musikalisch eröffnet am Klavier vom Organisten und Kirchenpfleger Andres Joho, begleitet am Kontrabass von Pfarrer Jürgen Will. Er freue sich, vor dieser Gemeinde zu stehen, betonte Pfarrer Will zu Beginn der Predigt.

Seiner packenden und ermutigenden Predigt legte er Worte aus dem 5. Kapitel des Jakobus-Briefes zu Grunde. Seelsorge heute bei uns sei die vornehmste Aufgabe des Pfarrers.

Mit einem jazzigen Schlussbouquet schloss der Gottesdienst.

122 Anwesende, davon 107 Stimmberechtigte, durfte Kirchenpflegepräsidentin Eva Savoy begrüssen. Der ausgeglichene Voranschlag 2018 bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 19 % wurde diskussionslos angenommen. Pfarrer Will wurde mit 106 Stimmen als neuer Gemeindepfarrer gewählt.

Zügig ging es mit Informationen rund um das Kirchenleben durch die Traktandenliste. Die Kirchenpflege servierte anschliessend an die Versammlung einen Apéro, der auch zum regen Gedankenaustausch genutzt wurde.