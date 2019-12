Die Primarschule Langendorf setzt das Jahresthema «Bauen» auch im Schulzimmer um

Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen in Langendorf haben sich seit den Sommerferien mit dem Thema 'Brücken bauen' beschäftigt. In Anlehnung an die Entstehung des neuen Schulgebäudes, haben sie Brücken projektiert, gebaut, wieder verworfen und umgebaut, bis die Stabilität der Brücken so weit gediehen war, dass die Schülerinnen und Schüler die eigene Brücke gestalten konnten. Entstanden sind wahre Kunstwerke, die in einer großartigen Vernissage am Donnerstagabend des 11. Dezember 2019 den Eltern gezeigt wurden. Die Liebe zum Detail und der große Stolz der Schülerinnen und Schüler waren spürbar und wohlverdient.