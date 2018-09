Die Mutter aller Probleme (Schweiz am Wochenende) vom 8.9.2018

Es ging um Horst Seehofer von der CSU, dann auch die AfD, dann auch zwischen den Zeilen unsere SVP. Von der FPÖ, Österreich, doch so ähnlich, las ich nichts. Interessant für mich war, nicht die Flüchtlinge sind das Problem, sondern die Politiker, die ihren Job nicht machen. Und dann noch die Ängste und Sorgen der Menschen, wo man nicht darauf eingeht. Alles richtig. Doch diese Bemerkungen seien mir trotz allem doch noch erlaubt. Nicht nur die Politiker, so auch wir, egal, ob man im Management ist oder auch einer, der seine Arbeit an irgendeinem Arbeitsplatz verrichtet. Wir leben im Moment in einer Welt, wo man doch sagen kann, dass man z.B. in Amerika mit zwei Wörtern „America First“ die Wahlen gewinnt. Wir Wähler sind es, die doch diese Leute wählen. Und dann, ja dann im Twitter jeden Tag uns der Präsident von den Vereinigten Staaten mitteilt, was wir doch alle für dumme Rindviecher sind. Ich bin ja auch im Facebook, richtig hier auch erwähnt von David Sieber Parallelwelten voller Hass und Desinformation. Trotzdem auch im Facebook lernt man nette Menschen kennen. Einfach zum Schluss nur dies: Menschen auf der ganzen Welt vertragt Euch doch wieder. Nach dem 2. Weltkrieg war es doch möglich. Z.B. dieses Europa, doch von unserer SVP gar nicht geliebt, das sollte doch unter uns den Frieden schaffen. Und wir? Richtig, dass alle in diesem Europa ihr Brot verdienen können und mit den Nachbarn weltweit die Freundschaften pflegen. Also nicht wie jetzt in Amerika hinauf mit den Zöllen. Und ich würde meinen, dass auch die Schweiz ein wichtiges Mitglied von diesem Europa und dieser Welt ist. Seien wir doch in Worten ein Vorbild für alle anderen.