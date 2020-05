Die MG Asp musiziert im Kleinen: Auffahrtsständchen in Coronazeiten

Wolkenloser Himmel, üppige, grüne Weiden, der Klang der Kirchenglocken – ein perfekter Start in einen besonderen Auffahrtstag 2020. Ganz den Anweisungen des BAG folgend musizierten 24 Mitglieder der MG Asp in 5 Kleingruppen, alle unter Einhaltung des Mindestabstandes. Die an verschiedenen Standorten spielenden Musikanten überraschten und erfreuten die Bewohner der beiden Dörfer Asp und Densbüren mit fröhlichen Melodien. Auch in den eher abgelegenen Dorfteilen hinter den Hügeln wurde musiziert, und sogar das grasende Vieh freute sich über die willkommene Abwechslung. vw/hs