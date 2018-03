Am vergangenen Samstag hatten die Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe Wallbach Gelegenheit, unsere Institution auf dem Rheinfelder Kurbrunnenareal an der „Infomesse für Kinder- und Jugendangebote“ vorzustellen. Von 10 bis 17 Uhr durften Besucher unseren Stand besichtigen und einen anregenden Barfusspfad, der mit Naturmaterialien befüllt war, mit nackten Füssen begehen und ertasten. Normalerweise tasten wir hauptsächlich mit den Händen. Fast immer tragen wir Schuhe und wissen manchmal gar nicht mehr, dass unsere Füsse mindestens genauso gut verschiedene Oberflächen und Materialien erfühlen können. Die Kinder hatten grosse Freude, sich die Schuhe und Socken auszuziehen und mit den Füssen die verschiedenen Materialien blind wie auch mit offenen Augen zu ertasten. Am Schluss des Weges fragten wir die Kinder, welches Material für sie am angenehmsten war. Der Sand und das Moos waren vorne mit dabei, aber die Antwort der meisten Kinder lautete: „Alles!“ Wir danken dem Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur Rheinfelden (schjkk), der diese spannende und erlebnisreiche Infomesse organisiert hat, sowie allen Besuchern, die unseren Stand besucht haben.