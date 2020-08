Die JAST nimmt am Clean-Up Day teil

Clean-Up Day

Am Mittwoch 09.09.20 beteiligt sich die JAST während des Jugendreffbetriebs am Clean- Up Day. Alle Jugendtreffs (Endingen, Lengnau, Würenlingen und Freienwil) nehmen teil und starten untereinander einen Wettbewerb. Von 14.00 bis 17.00 Uhr werden die Jugendlichen Abfall in den jeweiligen Gemeinden einsammeln. Durch dieses Projekt soll ein bewusster Umgang mit Abfall und Entsorgung vermittelt werden. Die JAST sowie die Jugendlichen setzen sich somit an diesem Nachmittag für einen Littering freien öffentlichen Raum innerhalb der Gemeinden ein.

Mehr Informationen finden sich unter https://jast.li/events/ und https://igsu.ch/de/clean-up-day/home/.