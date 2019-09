Wenn Sie es lieben, Ihre eigene Bekleidung herzustellen, sind Sie definitiv ein Näh-Ass. Aber haben Sie mal über Stricken nachgedacht? Nein, diese Beschäftigung ist absolut nicht den Großmüttern vorbehalten, ganz im Gegenteil! Immer mehr Menschen verlassen sich auf das Stricken, um ihre Westen, Pullover, Schals, Tops usw. zu kreieren. Außerdem können Sie Kleidungsstücke für jede Jahreszeit stricken: wählen Sie einfach das richtige Garn. Aber mal ganz konkret, wo sollte man beginnen? Wir präsentieren Ihnen die Grundlagen des Strickens:

Welche Stricknadeln wählen?

Zuallererst benötigen Sie Stricknadeln. Hier gibt es eine riesige Auswahl an Materialien und Formaten. Einerseits können Sie zwischen geraden (die konventionellsten) und gebogenen Nadeln (2 kurze Nadeln, die durch ein Nylonkabel miteinander verbunden sind) wählen. Letztere werden beim sogenannten "modernen" Stricken bevorzugt; es ist besser, direkt mit ihnen zu beginnen!

Andererseits müssen Sie das Material Ihrer Nadeln auswählen. Holz, Kunststoff, Metall, etc. Lassen Sie sich von Ihren persönlichen Vorlieben leiten. Am vorteilhaftesten ist es, verschiedene auszuprobieren, um zu sehen, was Ihnen am besten gefällt.

Seien Sie sich schließlich bewusst, dass es verschiedene Größen von Stricknadeln gibt, die durch Zahlen (entsprechend dem Durchmesser in Millimetern) angegeben werden. Bis zur Größe 5 können Sie ziemlich feine und sorgfältige Strickmuster erzeugen. Nadeln von 5,5 - 6 eignen sich besser für dicke, flauschige Strickarbeiten. Für Ihr Strickdebüt nehmen Sie am besten Nadeln der Größe 4 oder 5, die leichter zu handhaben sind, aber nicht allzu viel Genauigkeit erfordern.

Und was ist mit dem Garn?

Dann brauchen Sie natürlich Strickgarn. Man denkt spontan an Schafwolle, aber es gibt viele andere: Wolle (Alpaka, Angora, Kaschmir...), Pflanzengarne (Baumwolle, Leinen, Bambus...) und synthetische Garne (Acryl, Polyester, Nylon...). Für Ihre ersten Versuche wählen Sie am besten Acryl, das widerstandsfähig und kostengünstig ist. Und wählen Sie die für das Garn passende Nadelgröße: Lesen Sie einfach die Empfehlungen auf dem Etikett des Wollknäuels.

Entsprechend nehmen Sie am besten auch ein klassisches Garn für Ihre ersten Arbeiten. Ausgefallene oder edle Strickgarne sind schwer zu bändigen und lassen sich nicht entwirren. Falls Sie Fehler machen, können Sie Ihre Maschen nicht korrigieren.

Die ersten Schritte

Fangen Sie jetzt an zu stricken! Es ist am besten, sich Tutorials per Fotos oder Videos anzuschauen, um zu lernen, Ihre Maschen abzuheben, ein Muster zu kreieren (Krausrippe und Glatt rechts) und Ihre Maschen abzuketten. Üben Sie immer und immer wieder. Und falls Sie Fehler machen sollten, bleiben Sie ruhig.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie bereit sind, können Sie Ihr erstes Strick-Projekt in Angriff nehmen: ein Schal ist ideal dafür geeignet. Ein Schlauchschal oder Gamaschen sind für Anfänger ebenfalls zu empfehlen.

Fazit

Stricken ist nicht so kompliziert, es braucht nur ein wenig Geduld und Ausdauer. Und sobald Sie Ihre selbstgemachten Strickwaren fertig haben, verleihen Sie ihnen den letzten Schliff mit einem niedlichen personalisierten Etikett zum Aufnähen. Ob Ihre Kreation für Sie selbst oder als Geschenk gedacht ist, ist dies ein gute Möglichkeit, sich darauf zu verewigen. Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von personalisierten Etiketten zum Aufnähen. Auf geht‘s, greifen Sie zu Ihren Nadeln!